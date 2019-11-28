«Питтсбург» дома обыграл «Ванкувер». Малкин набрал 5 очков
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» дома принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча прошла на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге и завершилась со счётом 8:6 (2:1, 0:3, 6:2) в пользу гостей.
Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20
Главным героем встречи стал форвард «Пингвинз» Евгений Малкин, в активе которого дубль и три результативные передачи. По 4 очка в составе победителей набрали Джейк Гюнцель (2+2) и Брайан Раст (1+3).
В параллельном матче «Филадельфия Флайерз» в гостях обыграл «Коламбус Блю Джекетс» — 3:2 (1:2, 2:0, 0:0).
Ещё в одном матче «Оттава Сенаторз» дома уступил «Бостон Брюинз» — 1:2 (0:0, 0:0, 1:2). Для «Брюинз» эта победа стала третьей кряду.
НХЛ - регулярный чемпионат
28 ноября 2019, четверг. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
8 : 6
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Гюнцель (Малкин) – 02:29' (5x5) 2:0 Раст (Малкин, Гюнцель) – 12:53' (5x4) 2:1 Миллер (Хьюз, Хорват) – 16:42' (5x5) 2:2 Петтерссон (Виртанен, Хьюз) – 27:17' (5x5) 2:3 Виртанен (Макуэн, Танев) – 38:20' (5x5) 2:4 Годетт (Ливо, Хьюз) – 39:01' (5x5) 3:4 Гюнцель (Раст) – 41:01' (5x5) 3:5 Миллер (Бёзер, Петтерссон) – 42:31' (5x4) 3:6 Годетт (Пирсон) – 43:06' (5x5) 4:6 Кагун (Макканн, Петтерссон) – 46:16' (4x4) 5:6 Малкин (Раст, Марино) – 47:24' (5x4) 6:6 Астон-Риз (Марино, Танев) – 50:30' (5x5) 7:6 Летанг (Гюнцель, Малкин) – 56:54' (5x5) 8:6 Малкин (Раст, Летанг) – 59:59' (en)
НХЛ - регулярный чемпионат
28 ноября 2019, четверг. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
2 : 3
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Фолиньо (Бемстрём, Милано) – 04:51' (5x5) 1:1 Питлик (ван Римсдайк, Раффль) – 18:38' (5x5) 2:1 Джонс (Нюквист, Бьёркстранд) – 19:24' (5x5) 2:2 Лотон (Фараби, Хейз) – 23:19' 2:3 Жиру (Проворов, Конечны) – 36:35' (5x4)
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