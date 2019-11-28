«Питтсбург» дома обыграл «Ванкувер». Малкин набрал 5 очков

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» дома принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча прошла на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге и завершилась со счётом 8:6 (2:1, 0:3, 6:2) в пользу гостей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Главным героем встречи стал форвард «Пингвинз» Евгений Малкин, в активе которого дубль и три результативные передачи. По 4 очка в составе победителей набрали Джейк Гюнцель (2+2) и Брайан Раст (1+3).

В параллельном матче «Филадельфия Флайерз» в гостях обыграл «Коламбус Блю Джекетс» — 3:2 (1:2, 2:0, 0:0).

Ещё в одном матче «Оттава Сенаторз» дома уступил «Бостон Брюинз» — 1:2 (0:0, 0:0, 1:2). Для «Брюинз» эта победа стала третьей кряду.