Лундквист — шестой игрок, сыгравший 1000 матчей за «Рейнджерс» с учётом плей-офф

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Каролину Харрикейнз». Матч завершился со счётом 3:2 в пользу команды Дэвида Куинна.



Главным героем матча стал голкипер «Рейнджерс» Хенрик Лундквист. Шведский вратарь справился с 41 броском из 43, в том числе отразив 17 бросков в третьем периоде, на который «синерубашечники» вышли со счётом 3:2. Для Хенрика этот матч стал 1000-м за карьеру в «Рейнджерс» с учётом плей-офф. Лундквист стал шестым игроком в истории клуба, кому покорилась эта отметка.

Швед дебютировал в НХЛ в сезоне-2005/06 и всю карьеру проводит в стане «рейнджеров». На счету 37-летнего вратаря 456 победы в 872 матчах регулярного чемпионата НХЛ с процентом отражённых бросков 91,8 и коэффициентом надёжности 2,42. В 2012 году он стал обладателем «Везина Трофи» — приза лучшему вратарю НХЛ.