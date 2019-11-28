Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Северсталь» — «Адмирал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Панарин упрочил отрыв в гонке бомбардиров сезона НХЛ среди россиян

Панарин упрочил отрыв в гонке бомбардиров сезона НХЛ среди россиян
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Каролину Харрикейнз». Матч завершился со счётом 3:2 в пользу команды Дэвида Куинна.

Двумя голевыми передачами отметился российский нападающий Артемий Панарин. Российский форвард сначала помог отличиться Мике Зибанеджаду, а затем ассистировал и Адаму Фоксу. За последние 11 матчей Панарин девять раз набирал более одного очка за матч.

В общей сложности в нынешнем сезоне 28-летний Панарин забросил 12 шайб и сделал 20 голевых передач в 23 матчах регулярки, с огромным отрывом являясь лучшим бомбардиром команды. Также Панарин упрочил отрыв в гонке бомбардиров сезона НХЛ среди россиян.

Занимающий второе место в национальном зачёте форвард «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников набрал 28 (11+17) баллов в 25 матчах. Топ-3 замыкает капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин — 26 (16+10) очков в 26 матчах.

Панарин повторил достижение Мессье 25-летней давности
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019