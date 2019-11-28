В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Каролину Харрикейнз». Матч завершился со счётом 3:2 в пользу команды Дэвида Куинна.

Двумя голевыми передачами отметился российский нападающий Артемий Панарин. Российский форвард сначала помог отличиться Мике Зибанеджаду, а затем ассистировал и Адаму Фоксу. За последние 11 матчей Панарин девять раз набирал более одного очка за матч.

В общей сложности в нынешнем сезоне 28-летний Панарин забросил 12 шайб и сделал 20 голевых передач в 23 матчах регулярки, с огромным отрывом являясь лучшим бомбардиром команды. Также Панарин упрочил отрыв в гонке бомбардиров сезона НХЛ среди россиян.

Занимающий второе место в национальном зачёте форвард «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников набрал 28 (11+17) баллов в 25 матчах. Топ-3 замыкает капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин — 26 (16+10) очков в 26 матчах.