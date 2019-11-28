В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Каролину Харрикейнз». Матч завершился со счётом 3:2 в пользу команды Дэвида Куинна.
Двумя голевыми передачами отметился российский нападающий Артемий Панарин. Российский форвард сначала помог отличиться Мике Зибанеджаду, а затем ассистировал и Адаму Фоксу. За последние 11 матчей Панарин девять раз набирал более одного очка за матч.
В общей сложности в нынешнем сезоне 28-летний Панарин забросил 12 шайб и сделал 20 голевых передач в 23 матчах регулярки, с огромным отрывом являясь лучшим бомбардиром команды. Также Панарин упрочил отрыв в гонке бомбардиров сезона НХЛ среди россиян.
Занимающий второе место в национальном зачёте форвард «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников набрал 28 (11+17) баллов в 25 матчах. Топ-3 замыкает капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин — 26 (16+10) очков в 26 матчах.
- 28 ноября 2019
-
08:01
-
07:35
-
07:11
-
07:00
-
06:47
-
06:41
-
06:25
-
06:08
-
06:06
-
06:00
-
05:55
-
05:53
-
05:48
-
05:43
-
05:15
-
04:46
-
04:45
-
04:42
-
04:41
-
00:12
-
00:05
- 27 ноября 2019
-
23:33
-
23:14
-
22:53
-
22:53
-
22:31
-
22:16
-
21:54
-
21:46
-
21:42
-
21:12
-
21:07
-
20:23
-
20:17
-
20:03