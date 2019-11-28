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Малкин набрал 5 очков за матч в восьмой раз за карьеру в НХЛ. Впервые за 7 лет

Малкин набрал 5 очков за матч в восьмой раз за карьеру в НХЛ. Впервые за 7 лет
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча прошла на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге и завершилась со счётом 8:6 (2:1, 0:3, 6:2) в пользу хозяев.

Главным героем матча стал нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин. Российский форвард оформил дубль и ещё трижды ассистировал партнёрам. Малкин набрал пять очков за матч в восьмой раз за карьеру в НХЛ. При этом последний раз подобный матч воспитаннику магнитогорского хоккея удавался в сезоне-2011/12 (21 марта 2012 года в матче с «Виннипег Джетс» (8:4)). В том чемпионате Евгений четырежды набирал пять очков за матч.

По четыре очка в составе победителей набрали Джейк Гюнцель (2+2) и Брайан Раст (1+3). «Пингвинз» одержали победу, отыгравшись в ходе третьего периода со счёта 3:5.

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