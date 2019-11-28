Ничушкин красиво ассистировал О'Коннору, забившему первый гол в НХЛ
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Матч завершился со счётом 4:1 в пользу хозяев.
Последнюю шайбу в матче забил форвард «лавин» Логан О'Коннор. Для канадского нападающего этот гол стал первым за карьеру в НХЛ. Логану помог отличиться Валерий Ничушкин. Российский нападающий подхватил шайбу за воротами и красивой передачей нашёл О'Коннора в убойной позиции.
Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.
В домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс» (3:5) Ничушкин забросил первую шайбу в 92 матчах в НХЛ. С момента предыдущей шайбы воспитанника челябинского хоккея в НХЛ на тот момент прошло 1569 дней.
Экс-тренер ЦСКА: у Ничушкина были все данные, но он их хоронил
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