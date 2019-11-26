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Экс-тренер ЦСКА: у Ничушкина были все данные, но он их хоронил

Экс-тренер ЦСКА: у Ничушкина были все данные, но он их хоронил
Хоккей / КХЛ 0

Тренер «Ак Барса» Игорь Горбенко рассказал о работе с нападающим Валерием Ничушкиным, с которым работал в ЦСКА в сезоне-2016/17.

В домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс» (3:5) форвард «Колорадо Флэймз» забросил первую шайбу в 92 матчах в НХЛ. Предыдущий гол на свой счёт Ничушкин записал 1359 дней назад.

«Как тренер всегда обращаешь внимание на мелочи – там шайба сошла, там не принял. Ему постоянно говорили: «Валера, здесь аккуратнее, здесь внимательнее». Он не обращал на это внимания, для него это ерунда, придирки. Не понимал, что если не делаешь этого на тренировках, то и в игре не сделаешь.

Тяжело было это видеть, потому что у него были все данные, но он их хоронил. Может быть, он это поймёт. Сейчас Ничушкин не забивает 90 матчей – для меня это вообще неудивительно», – цитирует Горбенко «Спорт Бизнес Online».

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