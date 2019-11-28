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Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 27 ноября 2019 года

Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 27 ноября 2019 года
Хоккей / НХЛ 0

27 ноября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось 13 матчей, в которых приняли участие 23 российских игрока.

Двумя голевыми передачами отметился нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин. За последние 11 матчей Панарин девять раз набирал более одного очка за матч. Форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин оформил дубль и ещё трижды ассистировал партнёрам. Окончательный счёт Евгений установил, поразив пустые ворота. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров забили по голу, в активе Кучерова ещё и две результативные передачи.

Форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Михеев сделал ассистентский дубль, а нападающий «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашёв оформил ассистентский хет-трик. По одной голевой передаче сделали форвард «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников и нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин.

ВратарьКлубСейвы%ОБСчёт
Василевский«Тампа»29 из 3387,93:4
Бобровский«Флорида»16 из 2080,03:4
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Михеев (н)«Торонто»0+2+20100-16.11
Барбашёв (н)«Сент-Луис»0+3+3004086%17.04
Кучеров (н)«Тампа»1+2+10700-22.53
Свечников (н)«Каролина»0+100630-18.20
Панарин (н)«Рейнджерс»0+200201-17.01
Бучневич (н)«Рейнджерс»0+000111-13.37
Малкин (н)«Питтсбург»2+3+1060061%20.12
Голдобин (н)«Ванкувер»0+000010-08.37
Дадонов (н)«Флорида»0+000501-14.57
Овечкин (н)«Вашингтон»1+000500100%20.48
Кузнецов (н)«Вашингтон»0+1-1432018%20.22
Ничушкин (н)«Колорадо»0+1+10400-16.34
Каменев (н)«Колорадо»0+0003000%09.49
Зайцев (з)«Оттава»0+000132-20.58
Сергачёв (з)«Тампа»0+000310-18.11
Орлов (з)«Вашингтон»0+0-10044-23.22
Проворов (з)«Филадельфия»0+1-20121-25.20
Любушкин (з)«Аризона»0+0-10171-14.40
Гавриков (з)«Коламбус»0+000110-14.04
Задоров (з)«Колорадо»0+0+12151-18.21
Куликов (з)«Виннипег»0+0+10023-20.46
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