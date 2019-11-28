Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 27 ноября 2019 года

27 ноября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось 13 матчей, в которых приняли участие 23 российских игрока.
Двумя голевыми передачами отметился нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин. За последние 11 матчей Панарин девять раз набирал более одного очка за матч. Форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин оформил дубль и ещё трижды ассистировал партнёрам. Окончательный счёт Евгений установил, поразив пустые ворота. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров забили по голу, в активе Кучерова ещё и две результативные передачи.
Форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Михеев сделал ассистентский дубль, а нападающий «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашёв оформил ассистентский хет-трик. По одной голевой передаче сделали форвард «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников и нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин.
|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|%ОБ
|Счёт
|Василевский
|«Тампа»
|29 из 33
|87,9
|3:4
|Бобровский
|«Флорида»
|16 из 20
|80,0
|3:4
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Михеев (н)
|«Торонто»
|0+2
|+2
|0
|1
|0
|0
|-
|16.11
|Барбашёв (н)
|«Сент-Луис»
|0+3
|+3
|0
|0
|4
|0
|86%
|17.04
|Кучеров (н)
|«Тампа»
|1+2
|+1
|0
|7
|0
|0
|-
|22.53
|Свечников (н)
|«Каролина»
|0+1
|0
|0
|6
|3
|0
|-
|18.20
|Панарин (н)
|«Рейнджерс»
|0+2
|0
|0
|2
|0
|1
|-
|17.01
|Бучневич (н)
|«Рейнджерс»
|0+0
|0
|0
|1
|1
|1
|-
|13.37
|Малкин (н)
|«Питтсбург»
|2+3
|+1
|0
|6
|0
|0
|61%
|20.12
|Голдобин (н)
|«Ванкувер»
|0+0
|0
|0
|0
|1
|0
|-
|08.37
|Дадонов (н)
|«Флорида»
|0+0
|0
|0
|5
|0
|1
|-
|14.57
|Овечкин (н)
|«Вашингтон»
|1+0
|0
|0
|5
|0
|0
|100%
|20.48
|Кузнецов (н)
|«Вашингтон»
|0+1
|-1
|4
|3
|2
|0
|18%
|20.22
|Ничушкин (н)
|«Колорадо»
|0+1
|+1
|0
|4
|0
|0
|-
|16.34
|Каменев (н)
|«Колорадо»
|0+0
|0
|0
|3
|0
|0
|0%
|09.49
|Зайцев (з)
|«Оттава»
|0+0
|0
|0
|1
|3
|2
|-
|20.58
|Сергачёв (з)
|«Тампа»
|0+0
|0
|0
|3
|1
|0
|-
|18.11
|Орлов (з)
|«Вашингтон»
|0+0
|-1
|0
|0
|4
|4
|-
|23.22
|Проворов (з)
|«Филадельфия»
|0+1
|-2
|0
|1
|2
|1
|-
|25.20
|Любушкин (з)
|«Аризона»
|0+0
|-1
|0
|1
|7
|1
|-
|14.40
|Гавриков (з)
|«Коламбус»
|0+0
|0
|0
|1
|1
|0
|-
|14.04
|Задоров (з)
|«Колорадо»
|0+0
|+1
|2
|1
|5
|1
|-
|18.21
|Куликов (з)
|«Виннипег»
|0+0
|+1
|0
|0
|2
|3
|-
|20.46
- 28 ноября 2019
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12:02
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11:36
-
11:20
-
11:05
-
10:52
-
10:35
-
10:14
-
10:02
-
09:45
-
09:18
-
09:01
-
08:52
-
08:30
-
08:20
-
08:01
-
07:35
-
07:11
-
07:00
-
06:47
-
06:41
-
06:25
-
06:08
-
06:06
-
06:00
-
05:55
-
05:53
-
05:48
-
05:43
-
05:15
-
04:46
-
04:45
-
04:42
-
04:41
-
00:12
-
00:05