Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 27 ноября 2019 года

27 ноября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось 13 матчей, в которых приняли участие 23 российских игрока.

Двумя голевыми передачами отметился нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин. За последние 11 матчей Панарин девять раз набирал более одного очка за матч. Форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин оформил дубль и ещё трижды ассистировал партнёрам. Окончательный счёт Евгений установил, поразив пустые ворота. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров забили по голу, в активе Кучерова ещё и две результативные передачи.

Форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Михеев сделал ассистентский дубль, а нападающий «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашёв оформил ассистентский хет-трик. По одной голевой передаче сделали форвард «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников и нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин.

Вратарь Клуб Сейвы %ОБ Счёт Василевский «Тампа» 29 из 33 87,9 3:4 Бобровский «Флорида» 16 из 20 80,0 3:4

Игрок Клуб Очки +/- Штраф Броски Хиты Блоки Вбрасывания Время Михеев (н) «Торонто» 0+2 +2 0 1 0 0 - 16.11 Барбашёв (н) «Сент-Луис» 0+3 +3 0 0 4 0 86% 17.04 Кучеров (н) «Тампа» 1+2 +1 0 7 0 0 - 22.53 Свечников (н) «Каролина» 0+1 0 0 6 3 0 - 18.20 Панарин (н) «Рейнджерс» 0+2 0 0 2 0 1 - 17.01 Бучневич (н) «Рейнджерс» 0+0 0 0 1 1 1 - 13.37 Малкин (н) «Питтсбург» 2+3 +1 0 6 0 0 61% 20.12 Голдобин (н) «Ванкувер» 0+0 0 0 0 1 0 - 08.37 Дадонов (н) «Флорида» 0+0 0 0 5 0 1 - 14.57 Овечкин (н) «Вашингтон» 1+0 0 0 5 0 0 100% 20.48 Кузнецов (н) «Вашингтон» 0+1 -1 4 3 2 0 18% 20.22 Ничушкин (н) «Колорадо» 0+1 +1 0 4 0 0 - 16.34 Каменев (н) «Колорадо» 0+0 0 0 3 0 0 0% 09.49 Зайцев (з) «Оттава» 0+0 0 0 1 3 2 - 20.58 Сергачёв (з) «Тампа» 0+0 0 0 3 1 0 - 18.11 Орлов (з) «Вашингтон» 0+0 -1 0 0 4 4 - 23.22 Проворов (з) «Филадельфия» 0+1 -2 0 1 2 1 - 25.20 Любушкин (з) «Аризона» 0+0 -1 0 1 7 1 - 14.40 Гавриков (з) «Коламбус» 0+0 0 0 1 1 0 - 14.04 Задоров (з) «Колорадо» 0+0 +1 2 1 5 1 - 18.21 Куликов (з) «Виннипег» 0+0 +1 0 0 2 3 - 20.46

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