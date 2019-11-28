Панарин достал до Мессье, но его затмил сейв Лундквиста. Украл гол одним махом

Наверное, нет сейчас среди российских игроков НХЛ более уверенного в себе человека, чем Артемий Панарин. У него всё получается в «Рейнджерс», где он с огромным отрывом лучший бомбардир команды, его обожают болельщики как в Америке, так и в России, он самый высокооплачиваемый россиянин в НХЛ.

Панарину 28 лет – он в самом расцвете сил, идёт только первый год его семилетнего контракта, и Артемий понимает, что всё лучшее в НХЛ у него ещё впереди. Панарин, и раньше старавшийся брать от жизни всё, просто кайфует на льду и за его пределами. И это в «Рейнджерс», в Нью-Йорке, где, казалось бы, сумасшедшее давление и огромные требования. Пока Панарин со всем справляется: скромный парень из Коркино освоился на Манхэттене и тащит на себе крутой клуб из «оригинальной шестёрки» НХЛ.

С прошлого лета Панарин генерирует мощный контент за пределами хоккейной площадки. Его резонансное интервью забудут не скоро, но с тех пор Артемий ещё десятки раз высказался резко и небанально. Помимо этого, Панарин активно ведёт себя в соцсетях, рассказывает о своей жизни с Алисой Знарок и псом Рыжим и вообще максимально успешно справляется с ролью медийного человека. Сейчас он патентует в «Инстаграме» фирменное движение и выкладывает фотоколлаж с Владимиром Путиным.

Панарин выложил коллаж с Путиным, упавшим на лёд после хай-кика

Приятнее всего в этой ситуации то, что Панарин, перейдя в «Рейнджерс», добавил не только в медийности и внутренней уверенности, но и в хоккейных качествах. Он регулярно набирает очки, выдаёт рекордные серии, повторяет достижения легенд мирового хоккея и просто тащит на себе «синерубашечников». Стоит ли говорить, что Панарин – самый результативный россиянин сезона? Правда, на его лидерство стал покушаться молодой талант Андрей Свечников, и как раз вовремя подоспела очная встреча наших главных заокеанских бомбардиров. Кроме того, для «Рейнджерс», продолжающих плестись за пределами зоны плей-офф, это было отличное испытание командой из топ-5 Востока.

И с испытанием этим хозяева площадки справились отлично. По крайней мере в первом периоде, который «Рейнджерс» выиграли 3:0. Уже на третьей минуте возвращение в строй после травмы голом отпраздновал Мика Зибанеджад. Швед отсутствовал ровно месяц и наверняка соскучился по таким крутым комбинациям. Голевую атаку начал Панарин, а изумительный пас на Зибанеджада вырезал Адам Фокс.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Менее чем через две минуты «Рейнджерс» удвоили преимущество. Гол оказался примечателен тем, что его организовали трое защитников «Нью-Йорка». Отличился Брендан Смит, который весь сезон выходит в четвёртой тройке нападения «Рейнджерс».

Под занавес третьего периода хозяева закрепили успех третьей заброшенной шайбой, и здесь уже не обошлось без прямого участия Панарина. Сначала Артемий выводил на бросок Райана Строума, но канадец не переиграл Петра Мразека. Но в той же атаке Адаму Фоксу удалось здорово подставить клюшку под бросок россиянина.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Таким образом, Панарин в этой игре набрал очередные два очка, и с 32 набранными баллами вышел на седьмое место в гонке бомбардиров сезона. Кроме того, за последние 11 матчей Артемий девять раз набирал более одного очка за матч. Панарин стал первым игроком «Рейнджерс» с подобным достижением со времён Марка Мессье (сезон-1993/94). Поразительно, он снова заставил сравнивать себя с легендами.

Панарина уже сравнивают с Буре! Снова набрал очки и повторил достижение легенды Русская Ракета блистал в составе «Рейнджерс» 17 лет назад, теперь здесь появился новый герой.

После первого периода матча «Рейнджерс» — «Каролина» Панарин на пять очков убежал от Андрея Свечникова в соревновании русских бомбардиров НХЛ нынешней регулярки. Но у «ураганов» и их молодого лидера было целых два периода, чтобы поправить ситуацию, и «Каролина» смогла вернуться в игру.

В середине матча в большинстве отличился Райан Дзингел, и в этом голе действенное участие принял как раз Свечников, сохранивший шайбу в атаке для «ураганов».

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Прошло чуть больше минуты, и счёт стал 3:2 после шайбы Уоррена Фёгеле. Показалось, что «Каролина» вот-вот отыграется, но «Рейнджерс» удалось дожить с победным счётом не только до конца второго периода, но и до финальной сирены. Однако «Нью-Йорку» не видать успеха, если бы не фантастические действия Хенрика Лундквиста в эпизоде, случившемся за три с половиной минуты до конца основного времени. «Рейнджерс» потеряли шайбу в своей зоне, «Каролина» развернула атаку, и Мартин Нечас бросал в абсолютно пустой угол, но шведский Король одним движением клюшки разрушил все планы чешского форварда на гол.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Лундквист, недавно вышедший на чистое пятое место по количеству побед среди вратарей в НХЛ, в матче с «Каролиной» совершил 41 сейв и в очередной раз доказал, что на хоккейную пенсию выходить ему рановато. Кстати, встреча с «ураганами» стала для Хенрика 1000-й в форме «Рейнджерс», если считать и матчи регулярки, и плей-офф. Настоящая легенда Нью-Йорка!