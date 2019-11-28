Кенневилль — об игре Бобровского: «Флориде» нужны были своевременные сейвы

Главный тренер «Флориды Пантерз» Джоэль Кенневиль прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (3:4).

Российский вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский снова пропустил четыре шайбы, парировав только 16 из 20 бросков. Одну из шайб «Вашингтона» забросил Александр Овечкин.

«Как оценить игру Бобровского? Мы сделали много хороших вещей сегодня. Мы хорошо сыграли с нашей точки зрения, и нам просто нужно было несколько сейвов, чтобы победить в такой встрече. Продолжали возвращаться в игру, делали много хороших вещей, так что это тяжёлое поражение. В нужный момент матча просто необходимы важные вратарские спасения. В этом может быть вся разница», — приводит слова Кенневилля журналист Том Гулитти.