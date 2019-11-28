Сможет ли ЦСКА продлить серию поражений «Магнитки»?

Сегодня, 28 ноября, в Континентальной хоккейной лиге состоятся пять матчей регулярного чемпионата.



«Чемпионат» предлагает вам спрогнозировать результаты следующих встреч:



— «Куньлунь Ред Стар» — «Авангард»;

— «Автомобилист» — «Барыс»;

— «Металлург» Мг — ЦСКА;

— «Трактор» — «Салават Юлаев»;

— «Северсталь» — «Адмирал».

Принять участие в опросе можно в Playbuzz.

Центральный матч игрового дня состоится в Магнитогорске, где «Металлург» примет ЦСКА. Команда Ильи Воробьёва провалила дальневосточную поездку. Последовательно уральцы потерпели поражения в матчах с «Куньлунь Ред Стар» (1:3), «Амуром» (2:3) и «Адмиралом» (4:5). В трёх матчах магнитогорский клуб не набрал ни одного очка. По возвращении в Магнитогорск уральцы потерпели ещё одно поражение, в овертайме уступив «Барысу» (1:2 ОТ).