Сможет ли ЦСКА продлить серию поражений «Магнитки»?

Сегодня, 28 ноября, в Континентальной хоккейной лиге состоятся пять матчей регулярного чемпионата.
«Чемпионат» предлагает вам спрогнозировать результаты следующих встреч:
— «Куньлунь Ред Стар» — «Авангард»;
— «Автомобилист» — «Барыс»;
— «Металлург» Мг — ЦСКА;
— «Трактор» — «Салават Юлаев»;
— «Северсталь» — «Адмирал».
Принять участие в опросе можно в Playbuzz.
Центральный матч игрового дня состоится в Магнитогорске, где «Металлург» примет ЦСКА. Команда Ильи Воробьёва провалила дальневосточную поездку. Последовательно уральцы потерпели поражения в матчах с «Куньлунь Ред Стар» (1:3), «Амуром» (2:3) и «Адмиралом» (4:5). В трёх матчах магнитогорский клуб не набрал ни одного очка. По возвращении в Магнитогорск уральцы потерпели ещё одно поражение, в овертайме уступив «Барысу» (1:2 ОТ).
- 28 ноября 2019
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