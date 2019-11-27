«Металлург» — ЦСКА. Прогноз: Никитин продлит серию поражений магнитогорцев

28 ноября в матче регулярного чемпионата КХЛ “Металлург” в Магнитогорске встретится с ЦСКА. Букмекеры отдают явное преимущество гостям: поставить на победу красно-синих в основное время можно с коэффициентом 1.91.

Анализ матча «Металлург» — ЦСКА (28.11.2019)

Обе команды находятся на спаде. “Металлург” потерпел четыре поражения подряд, разжившись за это время всего одним очком. А ведь уровень соперников был более чем средненьким: “Куньлунь” (1:3), “Амур” (2:3), “Адмирал” (4:5) и “Барыс” (1:2 ОТ). Разумеется, команда уровня плей-офф должна проходить такие отрезки увереннее.



В турне по Дальнему Востоку магнитогорцам отчасти не хватило везения, но в первую очередь хорошей игры вратарей. Несколько лёгких шайб в ближний угол оказались решающими, хотя по качеству хоккея “лисы” смотрелись как минимум не хуже и имели полное право рассчитывать на очки.



После возвращения из Владивостока подопечные Ильи Воробьёва получили около 4,5 дня на отдых, но этого не хватило. Игра с “Барысом” получилась абсолютно равной, на первый план в такой ситуации часто выходят спецбригады и вратари. Тут у клуба из Казахстана было преимущество.



“Металлург” пытался разыграть лишнего пять раз (гости — только дважды), но так и не сумел забить в большинстве. И это ещё не самое страшное. Больше того — хозяева позволили сопернику сравнять счёт в численном меньшинстве. Василий Кошечкин отстоял на хорошем уровне и несколько раз выручил, однако с таким большинством этого оказалось недостаточно.



Постепенно магнитогорцы скатились на самую границу зоны плей-офф, сзади уже подпирают “Нефтехимик” и “Сибирь”. А ведь календарь в ближайшее время крайне неприятный: ЦСКА, “Салават Юлаев”, “Локомотив” и опять “Салават Юлаев”. Такими темпами через неделю можно оказаться на девятом месте в конференции, а потому “лисам” нужно любой ценой набирать очки.



Москвичи сейчас тоже не впечатляют. Недавно они впервые за долгие годы потерпели четыре поражение подряд, а в 11 последних играх лишь дважды победили в основное время. Лидерство на Западе пока не вызывает вопросов, а вот “Ак Барс” в сводной таблице уже успел ушагать вперёд.



ЦСКА проведёт четвёртый выездной матч кряду, хотя вряд ли это так уж страшно. Возможности для ротации у красно-синих широки, а между “Витязем” и “Автомобилистом” было три дня отдыха. Вопросы вызывают другие факторы, прежде всего оборона. Подопечные Игоря Никитина в шести из семи предыдущих встреч пропускали как минимум дважды. По их меркам это недопустимый результат.



Тем не менее мы всё же рискнём сыграть от фаворита. Слишком уж печально в последнее время смотрится “Металлург”. Со слабыми спецбригадами победить даже проблемный ЦСКА можно только при восхитительной игре вратаря, а у магнитогорцев в ноябре с этим часто возникают проблемы.



Строго говоря, “лисы” со своей любовью вязать соперника в средней зоне похожи на красно-синих по модели игры. Но при этом сильно уступают ему по качеству и глубине состава. Что в конечном счёте и должно сказаться. Проверим два варианта — ИТБ 2,5 шайбы ЦСКА за 2.10 и П2 в первом периоде за 2.65.

Также можно рассмотреть классический верх — ТБ 4,5 шайбы за 2.33 или ТБ 4 шайбы за 1.87. Соперники во второй половине ноября много ошибаются и пропускают, для такого коэффициента шансы на проход кажутся неплохими.

Ставки на матч «Металлург» — ЦСКА

“Лисы” потерпели четыре поражения подряд при довольно средненьком календаре. В последнее время участились ошибки вратарей, а проблемы со спецбригадами стоили нескольких дополнительных очков. ЦСКА тоже переживает непростой период, но разница в индивидуальном мастерстве и спецбригадах должны помочь склонить чашу весов на свою сторону.



Ставка №1: ИТБ 2,5 шайбы ЦСКА за 2.10.



Ставка №2: победа ЦСКА в первом периоде за 2.65.