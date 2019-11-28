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«Куньлунь» — «Авангард»: Терещенко дебютирует в составе омского клуба

«Куньлунь» — «Авангард»: Терещенко дебютирует в составе омского клуба
Хоккей / КХЛ 0

«Куньлунь Ред Стар» и «Авангард» опубликовали составы на предстоящий матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Китае. Встреча состоится сегодня, 28 ноября, начало — в 14:30 мск.

В составе омского клуба дебютный матч проведёт Алексей Терещенко. Опытный форвард находится в стане «ястребов» на просмотровом соглашении.

«Куньлунь Ред Стар»:

Грубец (Смит);
Мёрфи — Спроул, Ип — Миллер — Вольски;
Бартли — Осипов, Вонг — Локхарт — Палола;
Райнхарт — Шустр, Дефацио — Кейн — Смит-Пелли;
Верек — Кракнелл — Фу.

«Авангард»:

Бобков (Костин);
Бондарев — Покка, Клинкхаммер — Семёнов — Андригетто;
Войнов — Франсон, Шумаков — Грачёв — Кошелев;
Мартынов — Спиценко, Дедунов — Стась — Потапов;
Макаров — Терещенко — Яремчук, Мизюрин.

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