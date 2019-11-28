«Куньлунь» — «Авангард»: Терещенко дебютирует в составе омского клуба

«Куньлунь Ред Стар» и «Авангард» опубликовали составы на предстоящий матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Китае. Встреча состоится сегодня, 28 ноября, начало — в 14:30 мск.

В составе омского клуба дебютный матч проведёт Алексей Терещенко. Опытный форвард находится в стане «ястребов» на просмотровом соглашении.

«Куньлунь Ред Стар»:



Грубец (Смит);

Мёрфи — Спроул, Ип — Миллер — Вольски;

Бартли — Осипов, Вонг — Локхарт — Палола;

Райнхарт — Шустр, Дефацио — Кейн — Смит-Пелли;

Верек — Кракнелл — Фу.

«Авангард»:



Бобков (Костин);

Бондарев — Покка, Клинкхаммер — Семёнов — Андригетто;

Войнов — Франсон, Шумаков — Грачёв — Кошелев;

Мартынов — Спиценко, Дедунов — Стась — Потапов;

Макаров — Терещенко — Яремчук, Мизюрин.