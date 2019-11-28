Соботка, пропустивший силовой приём от Кучерова, перенёс операцию на колене

Форвард «Баффало Сэйбрз» Владимир Соботка перенёс операцию на правом колене и в течение длительного времени не вернётся на лёд. Форвард «Баффало» получил серьёзную травму после силового приёма российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова. Эпизод произошёл в ходе первого периода матча регулярного чемпионата НХЛ, который состоялся в Стокгольме.

«Он выбыл на длительный срок. Мне никогда не нравилось предсказывать сроки восстановления после таких травм. Мы будем с ним работать и постараемся помочь ему вернуться как можно скорее, но он однозначно выбыл на долгий срок.

Мы из-за этого правда расстроены. Соботка — лидер и пример того, как мы хотим тут играть. Он раз за разом был примером того, как надо играть без шайбы. Мы приобщим его к общению с молодыми игроками и будем использовать его богатый опыт хотя бы таким способом", — сказал главный тренер команды Ральф Крюгер.