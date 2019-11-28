Первый номер драфта НХЛ 2018 года Далин выбыл из строя на неопределённый срок

Защитник «Баффало Сэйбрз» Расмус Далин выбыл на неопределённый срок из-за сотрясения мозга, информирует пресс-служба Национальной хоккейной лиги.

Хоккеист получил повреждение после силового приёма защитника «Тампа-Бэй Лайтнинг» Эрика Чернака в матче регулярного чемпионата НХЛ, который завершился поражением «Сэйбрз» (2:5). Чернак был дисквалифицирован департаментом безопасности игроков НХЛ на два матча.

«Грустные новости. Терять ребят из-за травм совсем не хочется. Но это часть игры. Хоккей — контактный вид спорта, сезон длинный и изнуряющий и требует от игроков очень многого. Не только наша команда имеет дело с травмами. Нам просто надо пройти через это», — сказал капитан команды Джек Айкел.

Примечательно, что в лазарете «Сэйбрз» находится и форвард Владимир Соботка, также получивший травму в одном из матчей с «Тампа-Бэй».