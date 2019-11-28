Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Северсталь» — «Адмирал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Авангард» взял верх над «Куньлунем» в серии буллитов

«Авангард» взял верх над «Куньлунем» в серии буллитов
Хоккей / КХЛ 0

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги китайский «Куньлунь Ред Стар» на домашней площадке потерпел поражение от омского «Авангарда», встреча завершилась со счётом 2:3 Б.

Счёт был открыт на 13-й минуте: заброшенной шайбой отметился нападающий команды хозяев Адам Кракнелл. До конца первого периода «Авангард» сумел отыграться и вышел вперёд, голы в актив записали защитник Егор Мартынов и форвард Семён Кошелев. На 25-й минуте свой второй гол забил «Куньлунь», автором удачного броска стал нападающий Эндрю Миллер. Встреча перешла в овертайм, где шайб заброшено не было. В серии буллитов сильнее оказались гости, решающий бросок реализовал Кошелев.

КХЛ - регулярный чемпионат
28 ноября 2019, четверг. 14:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
2 : 3
Б
Авангард
Омск
1:0 Кракнелл (Спроул) – 12:53' (4x5)   1:1 Мартынов – 15:45' (5x5)   1:2 Кошелев (Семёнов) – 19:32' (5x5)   2:2 Миллер (Ип) – 24:49' (5x5)   2:3 Кошелев – 65:00' (ПБ)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019