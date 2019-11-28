«Авангард» взял верх над «Куньлунем» в серии буллитов

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги китайский «Куньлунь Ред Стар» на домашней площадке потерпел поражение от омского «Авангарда», встреча завершилась со счётом 2:3 Б.



Счёт был открыт на 13-й минуте: заброшенной шайбой отметился нападающий команды хозяев Адам Кракнелл. До конца первого периода «Авангард» сумел отыграться и вышел вперёд, голы в актив записали защитник Егор Мартынов и форвард Семён Кошелев. На 25-й минуте свой второй гол забил «Куньлунь», автором удачного броска стал нападающий Эндрю Миллер. Встреча перешла в овертайм, где шайб заброшено не было. В серии буллитов сильнее оказались гости, решающий бросок реализовал Кошелев.