Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Северсталь» — «Адмирал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Сергачёв: играть в одной команде с Хедманом — это важно. У него можно поучиться

Сергачёв: играть в одной команде с Хедманом — это важно. У него можно поучиться
Хоккей / НХЛ 0

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв поделился мнением об игре с защитником Виктором Хедманом.

«Играть с Хедманом в одной команде — это важно. Тем более я получаю шанс играть с ним в одной паре. Смотреть воочию и на видео, что он делает на льду. Самое главное, что он большой профессионал. Этому у него можно поучиться. В каждом матче Хедман бьётся, играет. Нет встреч, когда он что-то делает не так. Возможно, ему не всегда везёт. Но голова всё равно в игре, и он постоянно в порядке.

Что должен был делать защитник, когда Свечников забил из-за ворот? В первую очередь это непредсказуемость. Но тут надо успеть, чтобы поднять клюшку наверх. Хотя Свечников исполнил всё настолько быстро, что я даже не знаю, как это перекрыть. Надо грамотно прочитать ситуацию. Видишь, что форвард начинает опускать клюшку на шайбу — ты к нему бежишь и пытаешься её выбить. Но Свечников всё сделал так молниеносно, что защитник к нему даже не дёргался. Большой молодец», — цитирует Сергачёва официальный сайт НХЛ.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019