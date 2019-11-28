Сергачёв: играть в одной команде с Хедманом — это важно. У него можно поучиться

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв поделился мнением об игре с защитником Виктором Хедманом.
«Играть с Хедманом в одной команде — это важно. Тем более я получаю шанс играть с ним в одной паре. Смотреть воочию и на видео, что он делает на льду. Самое главное, что он большой профессионал. Этому у него можно поучиться. В каждом матче Хедман бьётся, играет. Нет встреч, когда он что-то делает не так. Возможно, ему не всегда везёт. Но голова всё равно в игре, и он постоянно в порядке.
Что должен был делать защитник, когда Свечников забил из-за ворот? В первую очередь это непредсказуемость. Но тут надо успеть, чтобы поднять клюшку наверх. Хотя Свечников исполнил всё настолько быстро, что я даже не знаю, как это перекрыть. Надо грамотно прочитать ситуацию. Видишь, что форвард начинает опускать клюшку на шайбу — ты к нему бежишь и пытаешься её выбить. Но Свечников всё сделал так молниеносно, что защитник к нему даже не дёргался. Большой молодец», — цитирует Сергачёва официальный сайт НХЛ.
- 28 ноября 2019
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