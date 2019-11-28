Валентина Зыкова никто не забрал с драфта отказов «Вегаса»

Клуб Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» отправил в АХЛ нападающего Валентина Зыкова, поскольку никто не забрал россиянина с драфта отказов, информирует инсайдер Эллиотт Фридман в своём «твиттере».
Зыков был дисквалифицирован на 20 матчей за нарушение антидопинговых правил. В текущем сезоне 24-летний Зыков провёл семь матчей в регулярном чемпионате НХЛ, записав на свой счёт две результативные передачи при показателе полезности «-1» и двух минутах штрафного времени. В НХЛ на счету Зыкова 47 матчей, в которых ему удалось забросить шесть шайб и отдать девять результативных передач при показателе полезности «-1».
До перехода в «Вегас» Зыков защищал цвета «Каролины Харрикейнз» и «Эдмонтон Ойлерз». Уроженец Санкт-Петербурга был выбран «Лос-Анджелес Кингз» на драфте-2013 под общим 37-м номером.
- 28 ноября 2019
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