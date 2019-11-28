Наместников и Анисимов вернулись к тренировкам в «Оттаве»

Российские нападающие клуба НХЛ «Оттава Сенаторз» Владислав Наместников и Артём Анисимов восстановились после травм и вернулись к ледовым тренировкам, информирует в своём «твиттере» TSN.



В сезоне-2019/20 31-летний Анисимов в семи матчах регулярного чемпионата НХЛ забросил две шайбы, заработал показатель полезности «-5» и две минуты штрафного времени. Россиянин не выходил на лёд в период с 21 октября по 5 ноября из-за повреждения, после чего принял участие в двух встречах, и 8 ноября был снова помещён в список травмированных.



Наместников в текущем сезоне провёл 22 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 12 (6+6) очков при показателе полезности «–1».



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