Юрзинов-мл.: «Трактор» не боялся играть, в командных действиях прибавляем

Главный тренер «Трактора» Владимир Юрзинов-младший подвёл итоги матча с «Салаватом Юлаевым» (4:2).
«Хороший матч, хорошая победа для нас во всех аспектах. Нам очень важно начать выигрывать. Были поражения, недорабатывали. Мы и сегодня играли не очень хорошо во втором периоде, эта проблема от нас никуда не ушла. Но сегодня все четыре пятёрки боролись до конца, и очень важно, что сегодня ребята не боялись играть. Хорошо, что в концовке реализовали большинство, проявили характер, пришлось два раза забивать.
Мы должны улучшать свою игру, где-то у нас ещё не всё получается, но от матча к матчу в командных действиях прибавляем, становимся сильнее, это очень важно.
Сухачёв — молодец, играет хорошо, надёжно. Ощущения от незасчитанной шайбы Седлака? Хорошо, что это нас не выбило. Время ещё было, большинство оставалось, надо было дальше продолжать играть», — передаёт слова Юрзинова-младшего корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.
- 28 ноября 2019
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