Меньшиков: у «Трактора» классная команда, в целом играем здорово

Защитник «Трактора» Виталий Меньшиков подвёл итоги матча с «Салаватом Юлаевым» (4:2).
«В целом мы играем здорово, наращиваем темп, надо только игру во втором периоде исправлять. Нужно исключить потери в средней зоне, где-то больше сохранять шайбу в атаке и проще играть. Практически нам это удалось, во втором отрезке пропустили одну шайбу, смена не очень удалась.
Как реагировали на просмотр гола Седлака? Нормально, это игра, нужно в любом случае играть до конца, нам нужно побеждать, забирать два очка.
У нас классная команда. У нас есть исполнители, и те, кто может шайбу на себя поймать, в меньшинстве и большинстве отработать здорово. Нужно исключить лишние ошибки, от матча к матчу корректируем свои действия, добавляем. Нужно цепляться за хорошие результаты, за позитив, и двигаться вверх по турнирной таблице. Биться спина к спине, плечом к плечу, друг за друга, тогда все будет хорошо», — передаёт слова Меньшикова корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.
- 28 ноября 2019
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