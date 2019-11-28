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Алиу: нахожу заявление Питерса неискренним и ложным. Обсудим ситуацию с НХЛ

Алиу: нахожу заявление Питерса неискренним и ложным. Обсудим ситуацию с НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий Аким Алиу, обвинивший главного тренера «Калгари Флэймз» Билла Питерса в расистских высказываниях, ответил на письмо тренера. Питерс написал открытое письмо с извинениями в адрес генерального менеджера «Калгари» Брэда Треливинга, но в нём ни разу не упомянуто ни имя Алиу, ни имя защитника Михала Йордана, который утверждает, что Питерс его бил во время их совместной работы в «Каролине».

«Я прочитал заявление Питерса, которое нахожу ложным и неискренним. Я принял приглашение НХЛ встретиться и обсудить данную ситуацию. Из уважения к данному процессу я пока не буду публично отвечать на заявление или обсуждать расизм и дискриминацию, которой я подвергался», — приводит сообщение Алиу журналист Фрэнк Серавалли в своём «твиттере».

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