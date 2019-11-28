Алиу: нахожу заявление Питерса неискренним и ложным. Обсудим ситуацию с НХЛ

Нападающий Аким Алиу, обвинивший главного тренера «Калгари Флэймз» Билла Питерса в расистских высказываниях, ответил на письмо тренера. Питерс написал открытое письмо с извинениями в адрес генерального менеджера «Калгари» Брэда Треливинга, но в нём ни разу не упомянуто ни имя Алиу, ни имя защитника Михала Йордана, который утверждает, что Питерс его бил во время их совместной работы в «Каролине».



«Я прочитал заявление Питерса, которое нахожу ложным и неискренним. Я принял приглашение НХЛ встретиться и обсудить данную ситуацию. Из уважения к данному процессу я пока не буду публично отвечать на заявление или обсуждать расизм и дискриминацию, которой я подвергался», — приводит сообщение Алиу журналист Фрэнк Серавалли в своём «твиттере».





Хоккей в плену американской толерантности. В НХЛ развелось слишком много нытиков В моде жалобы и обиды на тренеров, а мужских поступков всё меньше. Привыкаем.