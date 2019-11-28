Алиу: нахожу заявление Питерса неискренним и ложным. Обсудим ситуацию с НХЛ
Нападающий Аким Алиу, обвинивший главного тренера «Калгари Флэймз» Билла Питерса в расистских высказываниях, ответил на письмо тренера. Питерс написал открытое письмо с извинениями в адрес генерального менеджера «Калгари» Брэда Треливинга, но в нём ни разу не упомянуто ни имя Алиу, ни имя защитника Михала Йордана, который утверждает, что Питерс его бил во время их совместной работы в «Каролине».
«Я прочитал заявление Питерса, которое нахожу ложным и неискренним. Я принял приглашение НХЛ встретиться и обсудить данную ситуацию. Из уважения к данному процессу я пока не буду публично отвечать на заявление или обсуждать расизм и дискриминацию, которой я подвергался», — приводит сообщение Алиу журналист Фрэнк Серавалли в своём «твиттере».
Хоккей в плену американской толерантности. В НХЛ развелось слишком много нытиков
В моде жалобы и обиды на тренеров, а мужских поступков всё меньше. Привыкаем.
- 28 ноября 2019
-
21:10
-
20:57
-
20:53
-
20:47
-
20:40
-
20:34
-
20:25
-
20:09
-
19:56
-
19:35
-
19:33
-
19:04
-
18:58
-
18:35
-
18:09
-
18:05
-
17:48
-
17:25
-
17:09
-
16:37
-
16:24
-
16:16
-
16:08
-
15:46
-
15:45
-
15:20
-
15:05
-
14:51
-
14:30
-
14:03
-
13:35
-
13:25
-
13:06
-
12:45
-
12:31
Партнерский контент