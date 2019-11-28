Симмондс: каждого темнокожего хоккеиста оскорбляли по расовому признаку
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Дэвилз» Уэйн Симмондс поделился мнением о скандале с главным тренером «Калгари Флэймз» Биллом Питерсом. Экс-игрок Аким Алиу обвинил специалиста в оскорблениях по расовому признаку, которые тот высказал 10 лет назад. Позже в скандал включились ещё несколько хоккеистов, вспомнивших об оскорблениях и физическом насилии, которые допускал Питерс.
«Я вам гарантирую, что каждого темнокожего хоккеиста в какой-то момент карьеры оскорбляли по расовому признаку. Люди не любят об этом говорить, эта тема их смущает. Надеюсь, что обнародование случая с Алиу сделает хоккейное сообщество лучше и прольёт свет на это», — написал Симмондс в своём заявлении.
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