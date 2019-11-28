Хартли: Терещенко ещё не освоил систему, но я впечатлён его хоккейным ччутьём

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился впечатлениями от выигранного матча с «Куньлунь Ред Стар» (3:2 Б).
«Хорошая выездная игра для нас. Всегда очень непросто приезжать в Китай и проводить именно первый матч. Очень понравилось, как команда сражалась. «Куньлунь» сравнял счет во втором периоде, но после этого не было голевых шансов ни у той, ни у другой стороны. Игорь Бобков – один из главных героев матча, он отметился хорошими сейвами и по ходу основного времени, и в овертайме, и в серии послематчевых бросков отбил все пять попыток соперника. А Кошелев забросил победную шайбу.
Терещенко? Мне нравится, как он играет. Очевидно, по сравнению с другими, он ещё не освоил систему. Но я впечатлён его хоккейным чутьем, он быстро влился, его звено здорово действовало, создав несколько опасных моментов. Мы понимаем причины, по которым он присоединился к команде, — у нас много травмированных, а Терещенко — очень опытный мастер, это хорошее дополнение, он по-настоящему командный игрок. Он будет только прибавлять», — цитирует Хартли официальный сайт «Авангарда».
- 28 ноября 2019
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