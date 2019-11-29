Налимов: понимал, если буду играть в СКА, то будет шанс попасть в сборную России

Голкипер ХК «Сочи» Иван Налимов объяснил, почему летом заключил контракт со СКА, за который впоследствии ни разу не сыграл в официальных матчах.
«Были ли другие варианты? Были, но что теперь об этом говорить… Были варианты не только в КХЛ. Почему согласился? Потому что это топовый клуб, хотелось выйти на новый уровень. Понимал, что если буду играть в Питере, то предоставятся возможности попасть в сборную России. Но я просто не воспользовался шансом. Если бояться конкуренции, какой смысл куда-то переходить? Это вызов, и это нормально. Скорее всего, предсезонка сыграла ключевую роль. Плохо начал, но я всегда очень тяжело вхожу в сезон.
Проиграл конкуренцию молодым? Получается, что да. Я просто тренировался на полную катушку, терпел, пытался оставаться на позитиве. Много мыслей в голову лезет. Надо гнать их от себя, плюс поддержка со стороны очень нужна. Руководство СКА понимало, что я уже не могу сидеть без практики, играть надо. Я же молча работал, ждал. Не знаю, были ли ещё варианты кроме «Сочи». Ко мне просто подошли на тренировке и сообщили о переходе. В тот же день я улетел», — цитирует Налимова пресс-служба КХЛ.
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