Мифтахов дебютирует в КХЛ в матче «Ак Барс» — «Сочи»

«Ак Барс» и «Сочи» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейой лиги, который пройдёт в Казани. Эта встреча состоится сегодня, 29 ноября. Начало — в 19:00 мск.
В составе «Ак Барса» в КХЛ дебютирует голкипер Амир Мифтахов. В состава казанцев вернулся форвард Владимир Ткачёв, который не играл с 23 октября. Тогда в матче с «Металлургом» он получил травму и не смог самостоятельно покинуть лёд. Его унесли на носилках после столкновения.
«Ак Барс»:
Мифтахов (Рейдеборн);
Яруллин — Рукавишников, Кара — Кормье — Петров;
Педан — Хенкель, Галиев — Ткачёв — Зарипов;
Лямкин — Журавлёв, Дыняк — Галимов — Лещенко
Юдин, Фрэттин — Основин — Галимов — Ли.
ХК «Сочи»:
Шикин (Налимов);
Бертильссон — Эллис, Коллинз — Росен — Стрёмвалль;
Петров — Климонтов, Лугин — Точицкий — Шмелёв;
Ю. Александров — Назаревич, Рахимуллин — Калетник — Макаренко;
Гордеев, Архипов — Томилин — Мосалёв — Старков.
- 29 ноября 2019
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