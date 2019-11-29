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Мифтахов дебютирует в КХЛ в матче «Ак Барс» — «Сочи»

Мифтахов дебютирует в КХЛ в матче «Ак Барс» — «Сочи»
Хоккей / КХЛ 0

«Ак Барс» и «Сочи» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейой лиги, который пройдёт в Казани. Эта встреча состоится сегодня, 29 ноября. Начало — в 19:00 мск.

В составе «Ак Барса» в КХЛ дебютирует голкипер Амир Мифтахов. В состава казанцев вернулся форвард Владимир Ткачёв, который не играл с 23 октября. Тогда в матче с «Металлургом» он получил травму и не смог самостоятельно покинуть лёд. Его унесли на носилках после столкновения.

«Ак Барс»:

Мифтахов (Рейдеборн);
Яруллин — Рукавишников, Кара — Кормье — Петров;
Педан — Хенкель, Галиев — Ткачёв — Зарипов;
Лямкин — Журавлёв, Дыняк — Галимов — Лещенко
Юдин, Фрэттин — Основин — Галимов — Ли.

ХК «Сочи»:

Шикин (Налимов);
Бертильссон — Эллис, Коллинз — Росен — Стрёмвалль;
Петров — Климонтов, Лугин — Точицкий — Шмелёв;
Ю. Александров — Назаревич, Рахимуллин — Калетник — Макаренко;
Гордеев, Архипов — Томилин — Мосалёв — Старков.

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