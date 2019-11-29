Мифтахов дебютирует в КХЛ в матче «Ак Барс» — «Сочи»

«Ак Барс» и «Сочи» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейой лиги, который пройдёт в Казани. Эта встреча состоится сегодня, 29 ноября. Начало — в 19:00 мск.

В составе «Ак Барса» в КХЛ дебютирует голкипер Амир Мифтахов. В состава казанцев вернулся форвард Владимир Ткачёв, который не играл с 23 октября. Тогда в матче с «Металлургом» он получил травму и не смог самостоятельно покинуть лёд. Его унесли на носилках после столкновения.

«Ак Барс»:

Мифтахов (Рейдеборн);

Яруллин — Рукавишников, Кара — Кормье — Петров;

Педан — Хенкель, Галиев — Ткачёв — Зарипов;

Лямкин — Журавлёв, Дыняк — Галимов — Лещенко

Юдин, Фрэттин — Основин — Галимов — Ли.



ХК «Сочи»:

Шикин (Налимов);

Бертильссон — Эллис, Коллинз — Росен — Стрёмвалль;

Петров — Климонтов, Лугин — Точицкий — Шмелёв;

Ю. Александров — Назаревич, Рахимуллин — Калетник — Макаренко;

Гордеев, Архипов — Томилин — Мосалёв — Старков.