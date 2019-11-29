«Локомотив» — «Динамо» Мн: Грецкий — в составе гостей на матч
Стали известны составы «Локомотива» и минского «Динамо» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 29 ноября, начало матча — в 19:00 мск.
Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги
«Локомотив»:
Лазушин (Коновалов);
Рафиков — Осипов, Каюмов — Алексеев — Коваленко;
Кронвалль — Накладал, Пяаярви — Ландер — Кудрявцев;
Черепанов — Савченко, Денисенко — Да Коста — Е. Аверин;
Мисюль, Ильенко — Свитов — Полунин — Красковский.
«Динамо» (Минск):
Энрот (Тэйлор);
Крыскин — Знахаренко, Дадонов – Спунер — Пулккинен;
Евенко — Денисов, А. Костицын — Ковыршин — Демков;
Готовец — Ерёменко, Мартынов — Паре — Принс;
Грецкий, Дюков, Павлович — Китаров — Когалев.
- 29 ноября 2019
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