«Локомотив» — «Динамо» Мн: Грецкий — в составе гостей на матч

Стали известны составы «Локомотива» и минского «Динамо» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 29 ноября, начало матча — в 19:00 мск.

Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги

«Локомотив»:

Лазушин (Коновалов);

Рафиков — Осипов, Каюмов — Алексеев — Коваленко;

Кронвалль — Накладал, Пяаярви — Ландер — Кудрявцев;

Черепанов — Савченко, Денисенко — Да Коста — Е. Аверин;

Мисюль, Ильенко — Свитов — Полунин — Красковский.



«Динамо» (Минск):

Энрот (Тэйлор);

Крыскин — Знахаренко, Дадонов – Спунер — Пулккинен;

Евенко — Денисов, А. Костицын — Ковыршин — Демков;

Готовец — Ерёменко, Мартынов — Паре — Принс;

Грецкий, Дюков, Павлович — Китаров — Когалев.