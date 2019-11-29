«Ак Барс» — «Сочи»: Петров получил «5+20» за колющий удар

В концовке второго периода матча Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» — «Сочи» защитник гостей Алексей Петров получил удаление до конца матча. Во время стычки Петров нанёс колющий удар клюшкой Андрею Педану. В итоге защитник «Сочи» получил штраф «5+20».

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



«Ак Барс»:

Мифтахов (Рейдеборн);

Яруллин — Рукавишников, Кара — Кормье — Петров;

Педан — Хенкель, Галиев — Ткачёв — Зарипов;

Лямкин — Журавлёв, Дыняк — Галимов — Лещенко

Юдин, Фрэттин — Основин — Галимов — Ли.



ХК «Сочи»:

Шикин (Налимов);

Бертильссон — Эллис, Коллинз — Росен — Стрёмвалль;

Петров — Климонтов, Лугин — Точицкий — Шмелёв;

Ю. Александров — Назаревич, Рахимуллин — Калетник — Макаренко;

Гордеев, Архипов — Томилин — Мосалёв — Старков.