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«Ак Барс» — «Сочи»: Петров получил «5+20» за колющий удар

«Ак Барс» — «Сочи»: Петров получил «5+20» за колющий удар
Хоккей / КХЛ 0

В концовке второго периода матча Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» — «Сочи» защитник гостей Алексей Петров получил удаление до конца матча. Во время стычки Петров нанёс колющий удар клюшкой Андрею Педану. В итоге защитник «Сочи» получил штраф «5+20».

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Ак Барс»:

Мифтахов (Рейдеборн);
Яруллин — Рукавишников, Кара — Кормье — Петров;
Педан — Хенкель, Галиев — Ткачёв — Зарипов;
Лямкин — Журавлёв, Дыняк — Галимов — Лещенко
Юдин, Фрэттин — Основин — Галимов — Ли.

ХК «Сочи»:

Шикин (Налимов);
Бертильссон — Эллис, Коллинз — Росен — Стрёмвалль;
Петров — Климонтов, Лугин — Точицкий — Шмелёв;
Ю. Александров — Назаревич, Рахимуллин — Калетник — Макаренко;
Гордеев, Архипов — Томилин — Мосалёв — Старков.

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