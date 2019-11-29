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«Сибирь» обыграла «Йокерит» и прервала серию из восьми поражений

«Сибирь» обыграла «Йокерит» и прервала серию из восьми поражений
Хоккей / КХЛ 0

В заключительном матче игрового дня в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» в гостях нанесла поражение «Йокериту». Встреча, проходившая в Хельсинки, завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

На 7-й минуте Брайан О’Нилл вывел хозяев вперёд, но уже через минуту Юусо Пуустинен восстановил равновесие в счёте. В середине второго периода «Сибирь» вперёд вывел Никита Коротков. В начале третьего периода преимущество гостей увеличил Микаэль Руохомаа, он же поставил точку в матче, забросив шайбу в пустые ворота.

КХЛ - регулярный чемпионат
29 ноября 2019, пятница. 19:30 МСК
Йокерит
Хельсинки
Окончен
1 : 4
Сибирь
Новосибирская область
1:0 О'Нилл – 07:47' (4x5)   1:1 Пуустинен (Пельтола, Руохомаа) – 08:04' (5x4)   1:2 Коротков (Романцев) – 27:46' (5x5)   1:3 Руохомаа (Йокипакка) – 45:17' (5x4)   1:4 Руохомаа (Пельтола) – 58:03' (en)

Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги

«Сибирь» благодаря этой победе прервала серию из восьми поражений. «Йокерит» в пяти последних матчах проиграл лишь во второй раз.

В следующем матче «Йокерит» в гостях сыграет с «Салаватом Юлаевым», а «Сибирь» будет гостить в Череповце у «Северстали».

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