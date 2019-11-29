«Сибирь» обыграла «Йокерит» и прервала серию из восьми поражений

В заключительном матче игрового дня в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» в гостях нанесла поражение «Йокериту». Встреча, проходившая в Хельсинки, завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.
На 7-й минуте Брайан О’Нилл вывел хозяев вперёд, но уже через минуту Юусо Пуустинен восстановил равновесие в счёте. В середине второго периода «Сибирь» вперёд вывел Никита Коротков. В начале третьего периода преимущество гостей увеличил Микаэль Руохомаа, он же поставил точку в матче, забросив шайбу в пустые ворота.
Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги
«Сибирь» благодаря этой победе прервала серию из восьми поражений. «Йокерит» в пяти последних матчах проиграл лишь во второй раз.
В следующем матче «Йокерит» в гостях сыграет с «Салаватом Юлаевым», а «Сибирь» будет гостить в Череповце у «Северстали».
- 29 ноября 2019
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