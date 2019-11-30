2 очка Малкина не спасли «Питтсбург» от поражения «Коламбусу»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча состоялась на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2 (1:1, 3:0, 1:1).

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провёл на льду 20 минут и 44 секунды и отметился двумя голевыми передачами. Форвард закончил матч с коэффициентом полезности «-1».

Таким образом, «Питтсбург» прервал свою победную серию, состоящую из трёх матчей.

В следующем матче «Коламбус Блю Джекетс» сыграет с «Нью-Йорк Айлендерс», а «Питтсбург Пингвинз» на выезде сыграет с «Сент-Луис Блюз».

В другом матче «Вегас Голден Найтс» по буллитам обыграл «Аризона Койотс» — 2:1 Б.