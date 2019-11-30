2 очка Малкина не спасли «Питтсбург» от поражения «Коламбусу»
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча состоялась на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2 (1:1, 3:0, 1:1).
Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провёл на льду 20 минут и 44 секунды и отметился двумя голевыми передачами. Форвард закончил матч с коэффициентом полезности «-1».
Таким образом, «Питтсбург» прервал свою победную серию, состоящую из трёх матчей.
В следующем матче «Коламбус Блю Джекетс» сыграет с «Нью-Йорк Айлендерс», а «Питтсбург Пингвинз» на выезде сыграет с «Сент-Луис Блюз».
В другом матче «Вегас Голден Найтс» по буллитам обыграл «Аризона Койотс» — 2:1 Б.
НХЛ - регулярный чемпионат
30 ноября 2019, суббота. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
5 : 2
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Нюквист (Бьёркстранд) – 05:21' (5x5) 1:1 Гюнцель (Малкин, Симон) – 17:57' (5x5) 2:1 Фолиньо – 20:26' (5x5) 3:1 Нюквист (Дюбуа, Веренски) – 22:52' (5x4) 4:1 Фолиньо (Веннберг, Джонс) – 35:09' (5x4) 4:2 Летанг (Гюнцель, Малкин) – 45:20' (5x5) 5:2 Нюквист (Андерсон, Савар) – 59:01' (en)
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