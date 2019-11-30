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Овечкин вышел на третье место в истории НХЛ по количеству бросков за карьеру

Овечкин вышел на третье место в истории НХЛ по количеству бросков за карьеру
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин после 7 бросков по воротам «Тампы» вышел на третье место в истории НХЛ по общему количеству бросков. За 1111 проведённых игр на счету Овечкина 5365 бросков.

Также Овечкин в этом матче забил свою 255-ю шайбу в неравных составах и вышел на третье место по этому показателю, сравнявшись с Теэму Селянне. Из-за меньшего количества проведённых игр Овечкин опережает финна. Александру потребовалось 1111 игр, а Селянне – 1451.

Голы Овечкина, Кузнецова и Орлова помогли «Вашингтону» обыграть «Тампу»
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