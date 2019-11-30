«Металлург» — «Салават Юлаев»: в составе гостей отсутствует Хартикайнен

Стали известны составы магнитогорского «Металлурга» и «Салавата Юлаева» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в социальных сетях. Встреча состоится сегодня, 30 ноября, начало — в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стоит отметить, что в составе «Салавата» отсутствует Теэму Хартикайнен, получивший травму в предыдущем матче КХЛ, с «Трактором».

«Металлург»:



Кошечкин (Носов)

Антипин – Береглазов, Кулёмин – Любимов – Тимкин;

Бирюков – Яковлев, Мозякин – Нестрашил – О’Делл;

Дронов – Матушкин, Потехин – Расмуссен – Дорофеев;

Бабинцев, Буйницкий, Локтионов – Галузин — Паршин



«Салават Юлаев»:



Метсола (Кареев)

Ларсен — Панин, Умарк — Бурмистров — Амиров;

Арзамасцев — Сергеев, Сошников — Маннинен — Хохряков;

Гареев — Пашнин, Кугрышев — Кадейкин — Жарков;

Семёнов — Алалыкин, Гиматов — Картаев — Солодухин.