«Металлург» — «Салават Юлаев»: в составе гостей отсутствует Хартикайнен

Стали известны составы магнитогорского «Металлурга» и «Салавата Юлаева» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в социальных сетях. Встреча состоится сегодня, 30 ноября, начало — в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Стоит отметить, что в составе «Салавата» отсутствует Теэму Хартикайнен, получивший травму в предыдущем матче КХЛ, с «Трактором».
«Металлург»:
Кошечкин (Носов)
Антипин – Береглазов, Кулёмин – Любимов – Тимкин;
Бирюков – Яковлев, Мозякин – Нестрашил – О’Делл;
Дронов – Матушкин, Потехин – Расмуссен – Дорофеев;
Бабинцев, Буйницкий, Локтионов – Галузин — Паршин
«Салават Юлаев»:
Метсола (Кареев)
Ларсен — Панин, Умарк — Бурмистров — Амиров;
Арзамасцев — Сергеев, Сошников — Маннинен — Хохряков;
Гареев — Пашнин, Кугрышев — Кадейкин — Жарков;
Семёнов — Алалыкин, Гиматов — Картаев — Солодухин.
- 30 ноября 2019
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