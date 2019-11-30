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Титов: назначение Ларионова и Хабибулина тренерами «молодёжки» — серьёзный шаг

Титов: назначение Ларионова и Хабибулина тренерами «молодёжки» — серьёзный шаг
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Известный тренер Герман Титов прокомментировал назначение Игоря Ларионова и Николая Хабибулина в тренерский штаб молодёжной сборной России.

«Бесспорно, приглашение таких выдающихся экс-хоккеистов в штаб молодёжной сборной России — серьёзный шаг вперёд. У Ларионова и Хабибулина позади отличная карьера, долгое время они выступали в Национальной хоккейной лиге, в сборной России. Они обладают огромным опытом и знаниями. С Игорем Ларионовым знаком уже, наверное, три или даже почти четыре десятка лет. Мы с ним воспитанники легендарной воскресенской хоккейной школы. Желаю чтобы и у него, и у Николая всё сложилось в тренерской работе и их опыт помог России выиграть золотые медали молодёжного чемпионата мира», — рассказал Титов «Чемпионату».

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