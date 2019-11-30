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Кенневилль: Бобровский вернётся в состав, но Дриеджер заслужил шанс

Кенневилль: Бобровский вернётся в состав, но Дриеджер заслужил шанс
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер клуба НХЛ «Флорида Пантерз» Джоэл Кенневилль прокомментировал отсутствие голкипера Сергея Бобровского в стартовом составе на домашний матч регулярного чемпионата с «Нэшвилл Предаторз». Матч пройдет 1 декабря, начало — в 03:00 мск. На лёд в качестве основного вратаря выйдет Крис Дриеджер, который проведёт свой первый матч в НХЛ с октября 2016 года и дебютный матч в роли стартера.

«Мы рассчитывали дать Дриеджеру сыграть, он заслужил, исходя из того, как он играл в лагере, как он играл там в прошлом году и в этом году. Посмотрим, как он справится с такой отличной возможностью. Боб, безусловно, скоро вернётся. Это не запланированный выход основным вратарем, но что есть, то есть», — цитирует Кенневилля The Athletic.

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