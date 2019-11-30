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Метсола: «Металлург» не сильно отличается от своей прошлогодней версии

Метсола: «Металлург» не сильно отличается от своей прошлогодней версии
Хоккей / КХЛ 0

Голкипер «Салавата Юлаева» Юха Метсола поделился впечатлениями от матча с «Металлургом» (0:1).

«Буквально с самого начала знал, что матч будет тяжёлым и до первой шайбы. Перед матчем крутил велосипед 40 минут? Каждый раз я немного кручу педали, но длительность зависит от текущего состояния и от того, что скажет тренер. После каждого матча он составляет индивидуальный план.

Трафик перед моими воротами? Нет, ничего сложного не было. Да, была пара тяжёлых моментов, но так бывает в каждой игре. В таких матчах так и происходит: выигрывает команда, которая создаёт более плотный трафик перед воротами. Возможно, нам стоит поработать над этим.

Отличается ли нынешний „Металлург“ от прошлогоднего? Отличается, но не так сильно. Они играют в похожем стиле, стараются забить с любой точки. Конечно, «Металлург» — отличная команда, с хорошими моментами в большинстве. В этой команде собраны хорошие мастера», — цитирует Метсолу официальный сайт «Металлурга».

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