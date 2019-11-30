Метсола: «Металлург» не сильно отличается от своей прошлогодней версии

Голкипер «Салавата Юлаева» Юха Метсола поделился впечатлениями от матча с «Металлургом» (0:1).
«Буквально с самого начала знал, что матч будет тяжёлым и до первой шайбы. Перед матчем крутил велосипед 40 минут? Каждый раз я немного кручу педали, но длительность зависит от текущего состояния и от того, что скажет тренер. После каждого матча он составляет индивидуальный план.
Трафик перед моими воротами? Нет, ничего сложного не было. Да, была пара тяжёлых моментов, но так бывает в каждой игре. В таких матчах так и происходит: выигрывает команда, которая создаёт более плотный трафик перед воротами. Возможно, нам стоит поработать над этим.
Отличается ли нынешний „Металлург“ от прошлогоднего? Отличается, но не так сильно. Они играют в похожем стиле, стараются забить с любой точки. Конечно, «Металлург» — отличная команда, с хорошими моментами в большинстве. В этой команде собраны хорошие мастера», — цитирует Метсолу официальный сайт «Металлурга».
- 30 ноября 2019
-
22:44
-
22:15
-
21:41
-
21:11
-
20:50
-
20:22
-
20:10
-
19:54
-
19:33
-
19:26
-
18:59
-
18:32
-
18:13
-
17:55
-
17:34
-
17:15
-
16:55
-
16:41
-
16:30
-
16:25
-
16:19
-
16:02
-
15:24
-
14:59
-
14:28
-
14:11
-
14:11
-
13:29
-
12:52
-
12:36
-
12:15
-
11:45
-
11:09
-
11:02
-
10:41