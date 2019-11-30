Купер: мне понравилась игра «Тампы», несмотря на одно очко из четырёх возможных

Главный тренер клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер после поражения от «Вашингтон Кэпиталз» (3:4 ОТ) выразил удовлетворение относительно игры своей команды.



«Мне понравилась наша игра в двух последних матча. Жаль только, что мы получили лишь одно очко из четырёх возможных», — приводит слова специалиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



В составе победителей забили Евгений Кузнецов, Якуб Врана, Александр Овечкин и Дмитрий Орлов, при этом Орлов и Кузнецов записали также на свой счёт по результативной передаче. Российский защитник «Тампы» Михаил Сергачёв забросил одну шайбу, нападающий Никита Кучеров отметился тремя результативными передачами, голкипер Андрей Василевский пропустил четыре гола и совершил 31 сейв.