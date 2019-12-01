В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча состоялась на стадионе «Белл-центр» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.
Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов стал автором гола на 31-й секунде овертайма, благодаря чему принёс победу «Флайерз» в этом матче. Проворов провёл на льду 27 минут и 41 секунду и закончил матч с показателем полезности «+2».
На первой минуте дополнительного времени российский защитник совершил эффектный проход через всю площадку, по пути «раздел» финтом Макса Доми, вырулил на пятачок и переиграл Кейта Кинкейда. Пресс-служба НХЛ «обыграла» шайбу Проворова, словно гол из компьютерной игры.
Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.
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