Овечкин: всегда приятно сделать хет-трик

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал победу над «Детройт Ред Уингз» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Хет-трик – это хет-трик. Это не имеет значения. Но всегда приятно сделать его. Для нас не важно против кого мы играем, «Тампа» или «Детройт». Нам просто нужно набирать очки и двигаться вперед, потому что сейчас каждое очко имеет значение. Осталось много игр и нам нужно набирать очки прямо сейчас», — приводятся слова Овечкина в «твиттере» журналиста Саманты Пелл.

В матче с «Детройтом» Овечкин забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу. Форвард Евгений Кузнецов отметился тремя результативными передачами. Голкипер Илья Самсонов пропустил 2 гола и совершил 25 сейвов.