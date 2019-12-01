Овечкин: всегда приятно сделать хет-трик
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал победу над «Детройт Ред Уингз» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Хет-трик – это хет-трик. Это не имеет значения. Но всегда приятно сделать его. Для нас не важно против кого мы играем, «Тампа» или «Детройт». Нам просто нужно набирать очки и двигаться вперед, потому что сейчас каждое очко имеет значение. Осталось много игр и нам нужно набирать очки прямо сейчас», — приводятся слова Овечкина в «твиттере» журналиста Саманты Пелл.
В матче с «Детройтом» Овечкин забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу. Форвард Евгений Кузнецов отметился тремя результативными передачами. Голкипер Илья Самсонов пропустил 2 гола и совершил 25 сейвов.
Овечкин вышел на чистое 10-е место по хет-трикам в НХЛ
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