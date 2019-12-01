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«Ак Барс» — «Динамо Мск». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
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Потерпит ли «Ак Барс» второе домашнее поражение подряд?

Потерпит ли «Ак Барс» второе домашнее поражение подряд?
Хоккей / КХЛ 0

Сегодня, 1 декабря, в Континентальной хоккейной лиге состоится пять матчей регулярного чемпионата.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ

«Чемпионат» предлагает вам спрогнозировать результаты следующих встреч:

— «Барыс» — «Динамо» Мн;
— «Ак Барс» — «Динамо» М;
— «Локомотив» — «Автомобилист»;
— «Нефтехимик» — ХК «Сочи»;
— «Северсталь» — «Сибирь».

Принять участие в опросе можно в Playbuzz.

Центральный матч игрового дня состоится в Казани. Лидер регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» принимает московское «Динамо», занимающее третье место в Западной конференции. Команда Дмитрия Квартальнова в предыдущем матче неожиданно уступила «Сочи» (0:1), впервые в нынешнем сезоне на домашнем льду не сумев забросить ни одной шайбы.

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