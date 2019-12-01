Макдэвид возглавил гонку бомбардиров НХЛ, опередив Драйзайтля
Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Ванкувер Кэнакс» (2:5), благодаря чему возглавил гонку бомбардиров НХЛ.
В активе канадского форварда стало 49 (19+30) очков в 28 матчах чемпионата. Коннор опередил в зачёте бомбардиров одноклубника — Леона Драйзайтля. Немец не набрал очков в матче с «Ванкувером», и на его счету по-прежнему 48 (16+32) баллов.
Тройку лучших замыкает нападающий «Бостон Брюинз» Брэд Маршан, набравший 43 (18+25) очка в 26 матчах. Лучший из россиян, форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин, занимает девятое место в гонке бомбардиров. Артемий забросил 12 шайб и отдал 21 голевую передачу в 25 встречах.
Макдэвид и Драйзайтль — самый результативный дуэт со времён Лемье и Ягра
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