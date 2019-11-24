Макдэвид и Драйзайтль — самый результативный дуэт со времён Лемье и Ягра

Нападающие «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль отметились очередными результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегас Голден Найтс» (4:2).
Канадский форвард забросил две шайбы, а немецкий хоккеист отдал три результативные передачи. Теперь на счету Драйзайтля 47 (16+31) очков, у Макдэвида — 46 (18+28). Хоккеисты занимают две первые строчки в списке лучших бомбардиров сезона.
Последний раз такую результативность по итогам 25 матчей регулярного чемпионата НХЛ партнёры по команде демонстрировали в сезоне-1995/96. Нападающие «Питтсбург Пингвинз» Марио Лемье и Яромир Ягр набрали 70 и 52 очка соответственно.
Следующий матч в регулярном чемпионате «нефтяники» проведут с «Аризоной Койотс». Встреча состоится 25 ноября, начало — в 04:00 мск.
- 24 ноября 2019
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