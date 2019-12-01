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Пашков: раньше в КХЛ не было такой конкуренции, в таблице уникальная плотность

Пашков: раньше в КХЛ не было такой конкуренции, в таблице уникальная плотность
Хоккей / КХЛ 0

Олимпийский чемпион Александр Пашков назвал главный положительный момент нынешнего регулярного чемпионата КХЛ по итогам прошедшего осеннего отрезка сезона.

«Уникальная — по меркам 13-летней работы КХЛ — плотность в турнирной таблице. Еще перед стартом сезона говорил, что время больших отрывов между лидерами и аутсайдерами проходит, в чем мы и убедились. Провалов не избежали не только середняки, но даже клубы-олигархи — ЦСКА, СКА, «Магнитка», «Автомобилист». Раньше в КХЛ такой сверхконкуренции не было.

Главная, на мой взгляд, связана с переходом лиги на маленькие площадки. Только на трети арен в КХЛ сохранился европейский формат, а на маленьком льду недостаток мастерства можно компенсировать беготнёй, лучшей физической подготовкой, силовым давлением.

В итоге клубы второго эшелона за счёт этих качеств начали на регулярной основе кусать исторических лидеров. Посмотрите, как уверенно в КХЛ смотрится «Адмирал», давно адаптированный к канадскому формату. Или как там же, на Дальнем Востоке, прибавляет «Амур». У малобюджетных клубов, которые на своих аренах уже давно выступают на маленьких площадках и которые научились их использовать по полной программе, открылось второе дыхание», — цитирует Пашкова Russia-Hockey.

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