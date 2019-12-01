Пашков: раньше в КХЛ не было такой конкуренции, в таблице уникальная плотность

Олимпийский чемпион Александр Пашков назвал главный положительный момент нынешнего регулярного чемпионата КХЛ по итогам прошедшего осеннего отрезка сезона.
«Уникальная — по меркам 13-летней работы КХЛ — плотность в турнирной таблице. Еще перед стартом сезона говорил, что время больших отрывов между лидерами и аутсайдерами проходит, в чем мы и убедились. Провалов не избежали не только середняки, но даже клубы-олигархи — ЦСКА, СКА, «Магнитка», «Автомобилист». Раньше в КХЛ такой сверхконкуренции не было.
Главная, на мой взгляд, связана с переходом лиги на маленькие площадки. Только на трети арен в КХЛ сохранился европейский формат, а на маленьком льду недостаток мастерства можно компенсировать беготнёй, лучшей физической подготовкой, силовым давлением.
В итоге клубы второго эшелона за счёт этих качеств начали на регулярной основе кусать исторических лидеров. Посмотрите, как уверенно в КХЛ смотрится «Адмирал», давно адаптированный к канадскому формату. Или как там же, на Дальнем Востоке, прибавляет «Амур». У малобюджетных клубов, которые на своих аренах уже давно выступают на маленьких площадках и которые научились их использовать по полной программе, открылось второе дыхание», — цитирует Пашкова Russia-Hockey.
- 1 декабря 2019
-
14:01
-
13:55
-
13:40
-
13:20
-
13:02
-
12:49
-
12:31
-
12:15
-
12:00
-
11:32
-
11:15
-
11:00
-
10:34
-
10:32
-
10:21
-
10:05
-
09:45
-
09:20
-
09:11
-
09:10
-
09:01
-
08:45
-
08:33
-
08:11
-
08:02
-
07:53
-
07:39
-
07:17
-
07:15
-
07:00
-
07:00
-
06:49
-
06:48
-
06:43
-
06:25