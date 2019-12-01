Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ак Барс» — «Динамо Мск». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Барыс» разгромил минское «Динамо», одержав третью победу подряд

«Барыс» разгромил минское «Динамо», одержав третью победу подряд
Хоккей / КХЛ 0

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги казахстанский «Барыс» на домашней площадке одержал разгромную победу на минским «Динамо», встреча завершилась со счётом 5:1. Команда Андрея Скабелки одержала третью победу подряд, тогда как белорусский клуб выиграл лишь один матч из последних семи.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

Хозяева матча открыли счёт в начале второго периода, забросив сразу две шайбы в течение двух минут. Спустя ещё три оборота минутной стрелки «Динамо» отыграло один гол, однако в остальное время матча они лишь пропускали. В итоге в составе «Барыса» отметились Корбан Найт (2), Роман Старченко, Атте Охтамаа и Павел Акользин. Единственный гол «Динамо» на счету Александра Когалева.

КХЛ - регулярный чемпионат
01 декабря 2019, воскресенье. 14:00 МСК
Барыс
Нур-Султан
Окончен
5 : 1
Динамо Мн
Минск
1:0 Найт (Виделль) – 21:17' (5x5)   2:0 Старченко (Шалапов, Виделль) – 21:47' (5x5)   2:1 Когалев (Павлович) – 24:26' (5x5)   3:1 Охтамаа (Найт, Старченко) – 36:52' (5x5)   4:1 Найт (Охтамаа, Валк) – 56:15' (5x4)   5:1 Акользин (Клещенко) – 59:36' (en)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019