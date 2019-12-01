«Барыс» разгромил минское «Динамо», одержав третью победу подряд

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги казахстанский «Барыс» на домашней площадке одержал разгромную победу на минским «Динамо», встреча завершилась со счётом 5:1. Команда Андрея Скабелки одержала третью победу подряд, тогда как белорусский клуб выиграл лишь один матч из последних семи.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20
Хозяева матча открыли счёт в начале второго периода, забросив сразу две шайбы в течение двух минут. Спустя ещё три оборота минутной стрелки «Динамо» отыграло один гол, однако в остальное время матча они лишь пропускали. В итоге в составе «Барыса» отметились Корбан Найт (2), Роман Старченко, Атте Охтамаа и Павел Акользин. Единственный гол «Динамо» на счету Александра Когалева.
- 1 декабря 2019
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