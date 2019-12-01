Сушинский: Гарипов полностью готов и мотивирован, он усилит «Авангард»

Президент ХК «Авангард» Максим Сушинский прокомментировал подписание контракта с обладателем Кубка Гагарина — 2018 Эмилем Гариповым.



«Восстановление Александра Судницина займёт продолжительное время, и потому нам необходим надёжный сменщик для Игоря Бобкова.



На рынке сейчас не так много вариантов, а Эмиль Гарипов выигрывал плей-офф Кубка Гагарина, это опытный боец, знающий, что такое матчи на выбывание. Ему пришлось восстанавливаться после травмы, но уже сейчас всё в порядке, Эмиль полностью готов, и мы верим, что он за счёт своего опыта, старания, характера и мастерства усилит нашу вратарскую бригаду. Он очень мотивирован, а в спорте это играет важнейшую роль», — цитирует Сушинского официальный сайт «Авангарда».

«Авангард» подтвердил подписание Гарипова