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«Локомотив» уступил «Автомобилисту» в матче КХЛ

«Локомотив» уступил «Автомобилисту» в матче КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги ярославский «Локомотив» на домашней площадке минимально уступил «Автомобилисту» из Екатеринбурга, встреча завершилась со счётом 0:1.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20.

Единственный гол в матче на счету Брукса Мэйсека, который отличился в конце первого периода. Ярославский клуб не сумел поразить ворота соперника впервые с начала октября, когда со счётом 0:4 уступил «Ак Барсу». В том матче командой руководил Александр Ардашев.

Уже во вторник, 3 декабря, «Локомотив» сыграет на домашней площадке с магнитогорским «Металлургом». «Автомобилист» в тот же день встретится в гостях с «Торпедо» из Нижнего Новгорода.

КХЛ - регулярный чемпионат
01 декабря 2019, воскресенье. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
0 : 1
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Мэйсек (Секстон, Холланд) – 16:25' (5x4)
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