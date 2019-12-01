«Локомотив» уступил «Автомобилисту» в матче КХЛ
В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги ярославский «Локомотив» на домашней площадке минимально уступил «Автомобилисту» из Екатеринбурга, встреча завершилась со счётом 0:1.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20.
Единственный гол в матче на счету Брукса Мэйсека, который отличился в конце первого периода. Ярославский клуб не сумел поразить ворота соперника впервые с начала октября, когда со счётом 0:4 уступил «Ак Барсу». В том матче командой руководил Александр Ардашев.
Уже во вторник, 3 декабря, «Локомотив» сыграет на домашней площадке с магнитогорским «Металлургом». «Автомобилист» в тот же день встретится в гостях с «Торпедо» из Нижнего Новгорода.
- 1 декабря 2019
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