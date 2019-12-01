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Макдэвид — первая звезда ноября в НХЛ

Макдэвид — первая звезда ноября в НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Национальная хоккейная лига назвала трёх лучших игроков прошедшего месяца.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20.

Первой звездой признан нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид. Канадец набрал 26 очков (13+13) в 14 матчах и помог своей команде укрепить лидерство в Тихоокеанском дивизионе (16 побед и 35 очков в 28 матчах).

Второй звездой назван нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, набравший в прошлом месяце 25 (10+15) очков в 14 играх.

Замкнул тройку лучших игроков ноября нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн. 31-летний американец отметился в каждом из 15 ноябрьских матчей своей команды, оформив самую продолжительную результативную серию в нынешнем сезоне НХЛ.

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