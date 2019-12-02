Буллит Койву принёс «Миннесоте» победу в матче с «Далласом»

«Миннесота Уайлд» победил «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле и завершилась со счётом 3:2 Б (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. Для «Старз» это поражение стало третьим кряду.
Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20
Победный буллит в серии послематчевых штрафных бросков реализовал капитан «Миннесоты» Микко Койву. По два балла в составе хозяев набрали Кевин Фиала (1+1) и Зак Паризе (1+1). Голами у «Далласа» отметились Йон Клингберг и Блейк Комо.
Российский нападающий «Старз» Александр Радулов провёл на льду 18 минут 34 секунды, нанёс четыре броска в створ ворот и не реализовал свою попытку в серии буллитов. Денис Гурьянов не отметился результативными действиями. Голкипер Антон Худобин провёл матч в запасе.
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