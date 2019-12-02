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Буллит Койву принёс «Миннесоте» победу в матче с «Далласом»

Буллит Койву принёс «Миннесоте» победу в матче с «Далласом»
Хоккей / НХЛ 0

«Миннесота Уайлд» победил «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле и завершилась со счётом 3:2 Б (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. Для «Старз» это поражение стало третьим кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Победный буллит в серии послематчевых штрафных бросков реализовал капитан «Миннесоты» Микко Койву. По два балла в составе хозяев набрали Кевин Фиала (1+1) и Зак Паризе (1+1). Голами у «Далласа» отметились Йон Клингберг и Блейк Комо.

Российский нападающий «Старз» Александр Радулов провёл на льду 18 минут 34 секунды, нанёс четыре броска в створ ворот и не реализовал свою попытку в серии буллитов. Денис Гурьянов не отметился результативными действиями. Голкипер Антон Худобин провёл матч в запасе.

НХЛ - регулярный чемпионат
01 декабря 2019, воскресенье. 23:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
3 : 2
Б
Даллас Старз
Даллас
1:0 Фиала (Койву, Паризе) – 32:43' (5x4)   1:1 Клингберг (Линделль, Бенн) – 35:28' (5x4)   1:2 Комо – 54:09' (5x5)   2:2 Паризе (Фиала, Сперджен) – 57:30' (5x4)   3:2 Койву – 65:00' (ПБ)
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