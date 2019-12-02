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«Бостон» обыграл «Монреаль», забив три гола в третьем периоде

«Бостон» обыграл «Монреаль», забив три гола в третьем периоде
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча состоялась на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

После первого периода «Монреаль» вёл со счётом 1:0, однако в третьем периоде пропустил три гола и потерпел поражение.

В составе победителей отличились Давид Пастрняк, Дэвид Бэкес и Джейк Дебраск. Единственную шайбу за «Монреаль» забросил Йоэль Армиа.

Таким образом, «Бостон» одержал седьмую победу подряд. «Монреаль» в свою очередь потерпел восьмое поражение кряду.

В следующем матче НХЛ «Бостон Брюинз» встретится с «Каролиной Харрикейнз», а «Монреаль Канадиенс» сыграет с «Нью-Йорк Айлендерс». Обе игры состоятся 4 декабря.

НХЛ - регулярный чемпионат
02 декабря 2019, понедельник. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
3 : 1
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Армиа – 01:58' (5x5)   1:1 Пастрняк (Бьорк, Карло) – 46:16' (5x5)   2:1 Бэкес (Крейчи, Грызлик) – 50:29' (5x4)   3:1 Дебраск (Койл) – 53:27' (5x5)
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