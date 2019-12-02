«Бостон» обыграл «Монреаль», забив три гола в третьем периоде
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча состоялась на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.
После первого периода «Монреаль» вёл со счётом 1:0, однако в третьем периоде пропустил три гола и потерпел поражение.
В составе победителей отличились Давид Пастрняк, Дэвид Бэкес и Джейк Дебраск. Единственную шайбу за «Монреаль» забросил Йоэль Армиа.
Таким образом, «Бостон» одержал седьмую победу подряд. «Монреаль» в свою очередь потерпел восьмое поражение кряду.
В следующем матче НХЛ «Бостон Брюинз» встретится с «Каролиной Харрикейнз», а «Монреаль Канадиенс» сыграет с «Нью-Йорк Айлендерс». Обе игры состоятся 4 декабря.
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