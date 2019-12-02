Житник: когда в сборную назначили Хабибулина и Ларионова, вспомнил про Гвардиолу

Олимпийский чемпион Алексей Житник поделился мнением о назначении Игоря Ларионова и Николая Хабибулина в тренерский штаб молодёжной сборной России.



«Когда узнал об этой новости, сразу вспомнил, как Гвардиола в 40 лет без особой практики выиграл футбольную Лигу чемпионов. Тут похожая ситуация: ребята всю жизнь в хоккее, взяли на высшем уровне все возможные трофеи, обладают уникальным опытом. Никакого риска тут нет, при правильном подходе эти назначения для Брагина только в плюс.



С Николаем переписываемся, три десятка лет назад начинали с ним в ЦСКА, вместе жили на базе. Постоянно встречались в молодёжном хоккее — я играл за Киев, за „Сокол“, он — за Екатеринбург, потом ЦСКА, вместе побеждали в молодёжной сборной СССР. Такие люди не могут выпасть из хоккея.



Что касается Ларионова, то в ЦСКА его уже не застал, но постоянно играли друг против друга в НХЛ. Как и я, Игорь был активным участником летних собраний в профсоюзе — наряду еще с несколькими европейцами работали на заседаниях в Барселоне, Праге и других городах. Это в КХЛ участие в профсоюзе, слышал, теперь добровольное, а в НХЛ ты обязан вступить в NHLPA, причём самые ответственные игроки находятся в профсоюзной работе даже на летних каникулах. В общем, очень хорошо, что звёзды хоккея такого уровня и с таким опытом востребованы в работе со сборными России. Это всем пойдёт на пользу», — цитирует Житника Russia-Hockey.ru.

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