Ларионов и Хабибулин стали тренерами. Что это даст сборной на МЧМ?

Именитые игроки российского хоккея Игорь Ларионов и Николай Хабибулин начали сотрудничать с ФХР. Первый – в качестве советника главы штаба сборной, второй – тренером вратарей олимпийской команды. Тогда еще не было понятно, насколько широки будут полномочия Ларионова и как проявит себя бывший вратарь. Должность советника всегда размыта – это может быть как свадебный генерал, чьими титулами хотят прикрыться, так и верный помощник по всем вопросом. Что касается Хабибулина, то человек вообще пропал на несколько лет с хоккейных радаров. Знания и опыт – это одно, но не каждый может направить их в правильное русло во время тренерского работы.

Теперь оба назначены в молодёжную сборную перед самым главным турниром – чемпионатом мира, что означает, что и Ларионов и Хабибулин пришли в федерацию не только советовать, а вместе с Валерием Брагиным будут отвечать за результат на главном старте года для молодёжки. Их появление в тренерском штабе U20, скорее всего, объясняется желание привнести свежие мысли в решение давней головоломки – победы на ММЧ, где наша команда не побеждала уже почти девять лет.

Главная претензия к молодёжной сборной последних лет – пассивная игра. Уж слишком осторожно она действовала, особенно в решающих матчах, что объяснялось техническим превосходством ведущих сборных других стран. Но сейчас у нас – одна из сильнейших команд за последнее время. Галенюк, Марченко, Подколзин получают игровое время в СКА. Постоянно играет в ЦСКА лучший защитник прошлого МЧМ Романов. Мисюль и Денисенко близки к статусу лидеров «Локомотива». Дорофеев – игрок основного состава «Магнитки». А есть еще Амиров, Воронков, Хованов, Мухамадулин, а также молодой даже по меркам молодежки вратарь Аскаров, в 17 лет дебютировавший в основе СКА. Пожалуй, такой сильной по именам команды у нас не было со времен Хельсинки, с Капризовым, Коршковом, Красковским, Проворовым, Сергачёвым, Светлаковым и Георгиевым с Самсоновым в воротах. Тогда от золота нас отделил лишь овертайм с мега-сборной хозяев. Сейчас играть пассивно с таким составом – значит вредить себе.

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Главным апологетом той игры считают Валерия Брагина, что не совсем верно. Одним из идеологов «тактики черепахи» как раз его уже бывший помощник Юрий Бабенко. То, что мы увидели на Турнире четырех наций в Финляндии, когда один из наших составов наглухо закрылся в игре с хозяевами. И пусть и победил 2:1, но во втором периоде наша команда всего пару раз пересекла чужую синюю линию. Играть в такой хоккей в современных условиях на МЧМ – это путь в никуда.

Авторитет Брагина в ФХР даже со сменой власти всегда оставался достаточно высок, поэтому с трудом можно представить, что решение о смене помощников было не согласовано с ним. Дуэт Брагин – Ларионов на бумаге выглядит очень мощно, но, конечно, тренерам ещё потребуется время, чтобы наладить контракт в работе, а Игорю Николаевичу ещё предстоит вжиться в роль ассистента главного тренера.

«Назначение в молодёжную сборную – очень интересный вызов для меня. Опытом, который я копил все эти годы, хочется поделиться с молодежью. Всех кандидатов удалось посмотреть за время турниров в Перми и Финляндии, а также на суперсерии в Канаде. В нашей команде ожидается хороший сплав мастерства, характера и мысли. Еще у нас очень сильная вратарская линия, так что все ингредиенты для успешного выступления есть. В зону моей ответственности входит игра в атаке, контроль шайбы, выход из обороны в атаку при игре «5 на 5», а также игра в большинстве. Времени на подготовку у нас не так много, но я надеюсь, что ребята все усвоят очень быстро. Очень хочется помочь Валерию Брагину именно в этих компонентах», — так очертил свою роль в штабе Брагина Игорь Ларионов.

Календарь игр МЧМ-2020

Назначение Ларионова и Хабибулина говорит о том, что ФХР делает большую ставку на МЧМ и не хочет больше довольствоваться бронзой и даже выходом в финал. Их знания, огромный победный опыт международных матчей высочайшего уровня поможет донести до игроков то, что они пока не видели, но могут достичь. Тот же Ларионов за время работы в ФХР побывал на всех турнирах U20 и точно знает возможности нашего состава, как и силу всех соперников. Конечно, вешать медали нашим ребятам рано. Больше того, изменения в тренерском штабе за месяц до МЧМ определённый риск, но в любом случае это интересный ход. Слишком давно мы не побеждали на МЧМ и какие-то изменения напрашивались давно.