«Адмирал» — «Спартак»: в воротах гостей сыграет Беспалов

Стали известны составы «Адмирала» из Владивостока и московского «Спартака» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 2 декабря, начало матча — в 12:00 мск.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20



«Адмирал»:



Красоткин (Олкинуора);

Альмквист — Лалонд, Бакош — Юнг — Вихарев;

Желдаков — Осипов, Лисин — Петров — Бутузов;

Островский — Дьяков, Глазачев — Мерескин — Воронин;

Бобряшов — Козловский, Коннов — В. Стрельцов — А. Стрельцов.



«Спартак»:



Беспалов (Гудачек);

Вишневский — Педан, Никонцев — Зубов — Даугавиньш;

Рылов — Херсли, Фёдоров — Ганзл — Хохлачёв;

Мусин — Гончаров, Котляревский — Юньков — Цыплаков;

Тришин, Шабловский, Карсумс — Столяров — Кокарев.