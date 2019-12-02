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«Адмирал» — «Спартак»: в воротах гостей сыграет Беспалов

«Адмирал» — «Спартак»: в воротах гостей сыграет Беспалов
Хоккей / КХЛ 0

Стали известны составы «Адмирала» из Владивостока и московского «Спартака» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 2 декабря, начало матча — в 12:00 мск.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

«Адмирал»:

Красоткин (Олкинуора);
Альмквист — Лалонд, Бакош — Юнг — Вихарев;
Желдаков — Осипов, Лисин — Петров — Бутузов;
Островский — Дьяков, Глазачев — Мерескин — Воронин;
Бобряшов — Козловский, Коннов — В. Стрельцов — А. Стрельцов.

«Спартак»:

Беспалов (Гудачек);
Вишневский — Педан, Никонцев — Зубов — Даугавиньш;
Рылов — Херсли, Фёдоров — Ганзл — Хохлачёв;
Мусин — Гончаров, Котляревский — Юньков — Цыплаков;
Тришин, Шабловский, Карсумс — Столяров — Кокарев.

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